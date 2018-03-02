Other Agency
Пожалуй, единственный способ остановить Месси. Игрок «Лас-Пальмаса» показал, как играть против Лео
Преградить путь аргентинцу можно только с нарушением правил.
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» потеряла очки в игре с «Лас-Пальмасом» – 1:1.
Аутсайдеры Примеры отчаянно оборонялись против каталонских фаворитов. Вот так, например, защитник «Лас-Пальмаса» Дани Кастеллано в одном из эпизодов остановил Лео Месси.
- Статистика Месси в Примере-2017/18 – 23 гола и 15 ассистов.
- «Лас-Пальмас» идет на 18-й строчке и имеет на счету 20 очков. «Барселона» занимает первое место.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте