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Пожалуй, единственный способ остановить Месси. Игрок «Лас-Пальмаса» показал, как играть против Лео

Пожалуй, единственный способ остановить Месси. Игрок «Лас-Пальмаса» показал, как играть против Лео
Eurosport

18 мин. назад

Преградить путь аргентинцу можно только с нарушением правил.

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Барселона» потеряла очки в игре с «Лас-Пальмасом» – 1:1.

Аутсайдеры Примеры отчаянно оборонялись против каталонских фаворитов. Вот так, например, защитник «Лас-Пальмаса» Дани Кастеллано в одном из эпизодов остановил Лео Месси.

  • Статистика Месси в Примере-2017/18 – 23 гола и 15 ассистов.
  • «Лас-Пальмас» идет на 18-й строчке и имеет на счету 20 очков. «Барселона» занимает первое место.

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