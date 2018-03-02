«Папа, я буду таким же, как ты». Сынишка Криштиану Роналду скопировал празднование отца

Форвард «Реала» Криштиану Роналду выложил в инстаграм фотографию своего сына, который скопировал знаменитое празднование португальского игрока.

«Сын говорит: папа, я буду таким же, как ты. Что вы думаете об этом?» – написал Криштиану под постом.

Статистика Роналду в Примере-2017/18 – 14 голов и 7 ассистов в 20 играх.

«Реал» занимает третью строчку в турнирной таблице и отстает от «Барселоны» на 15 очков.

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