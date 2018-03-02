«Лео сидел один в самом углу и молчал». Каким был Месси до славы в «Барселоне»

«Ривер Плейт» – самый титулованный клуб Аргентины. Но даже в этой команде не захотели возиться с талантливым проблемным ребенком. 11-летний Лионель Месси отпугивал потенциальных покупателей из-за недуга: забивной парень из «Ньюэллс Олд Бойз» страдал дефицитом гормона роста.

Лечение требовало 900 долларов в месяц, но местные клубы не были готовы к таким инвестициям. Пацан играл многообещающе, но где гарантия, что через пять лет он не забросит футбол и не превратится в какого-нибудь контрабандиста? В лучшую перспективу поверил только один клуб – в 2001-м «Барселона» перевезла Лионеля и его семью из Росарио в Каталонию.

«Переезд в Барселону не вызывал никаких сомнений, потому что я знал, что должен. Для лечения нужны были деньги, и «Барса» – единственный клуб, который их предоставил», – объяснял Месси. Без необходимых инъекций мальчуган рисковал не только остаться низкорослым, но и приобрести кучу осложнений: проблемы с кожей и зубами, ухудшение зрения и слабый иммунитет.

Лео хотел стать здоровым и заниматься любимым делом – играть в футбол. Эта мотивация помогла аргентинцу не сломаться на самом начальном этапе в новой команде. В академию «Барселоны» редко попадали иностранцы, которым платили четыре с половиной тысячи долларов в месяц, так что в сторону новичка сразу полетели косые взгляды пацанят из «Ла Масии». Когда Месси впервые зашел в раздевалку, с ним, конечно же, никто не поздоровался.

Лионель тоже не набивался никому в друзья и доказывал все на поле. Ровесники обалдели уже на первой тренировке. «Нас учили играть в касание, максимум в два, чтобы мяч двигался быстро. Но вдруг появился парень, который четырьмя или пятью касаниями перемещал мяч быстрее, чем мы пасовали», – удивлялся бывший одноклубник Месси Марк Вальенте.

Главная звезда команды Сеск Фабрегас тоже пребывал в шоке: «На той тренировке мы выполняли упражнение по обводке один в один, я оказался в паре с Месси. Он казался маленьким и худым, но при этом очень быстро бегал – против таких игроков я никогда не играл. Лионель с легкостью прошел меня, и тогда я понял, что он особенный».

Поначалу новых партнеров Лео бесило, что чужак так крут. Аргентинца игнорили и разговаривали в раздевалке на каталанском языке. «Я не понимал ни слова, и это убивало», – первые месяцы в «Барсе» Месси вряд ли забудет. Технаря пытались приземлить и на поле: «На тренировках мне редко пасовали и много били по ногам, злорадствовали, если ошибался. Но когда появляется новенький, такое случается почти везде».

Подстава шла сверху. Один из тренеров «Ла Масии», имя которого Месси не называет, с самого начала настроил команду против миниатюрного форварда. «Ребята потом рассказали мне, что тренер повторял им: «Этот парень не отсюда и не должен здесь оставаться, нужно вышвырнуть его», – рассказывая эту историю, Лео улыбался, хотя 17 лет назад испытывал совсем другие чувства.

В дебютном матче Месси забил, но уже через неделю вылетел из-за перелома малоберцовой кости. Свежая проблема послужила проверкой на прочность. Лионель не регрессировал на фоне тяжелых отношений с ровесниками, справился с травмой (в дальнейшем уже ничего не ломал) и ступил на белую полосу: в 2002-м дела пошли лучше.

Выбравшись на турнир в Италию в составе команды U-16, Лео подал первые признаки коммуникативной жизни – начал шутить. В команде поняли, что аргентинец обычный парень, хоть и немного зажатый. Тогда же Месси узнал, что он, оказывается, гном – прозвище закрепилось на годы. Лионель, в отличие от медиа, не парится из-за смешного погоняла и даже носит пижаму с изображением сказочного персонажа.

«До этого Месси всегда держался в тени. В нашей раздевалке постоянно было шумно, но Лео сидел один в самом углу и молчал», – поражался партнер по команде Роджер Франч. А его брат Роберт удивлялся игровым качествам Лионеля: «Иногда возникали мысли, что единственный способ остановить его – достать пушку и выстрелить. Но было ощущение, что он бы все равно ушел от пули, контролируя при этом мяч».

Всего через год, в сезоне-2003/04, Месси дебютировал за взрослую команду. Аргентинцу не было еще и 17, а он уже тренировался вместе с Роналдиньо. «Барселона» дала мне все. Я тот, кто я есть, благодаря «Ла Масии», – теперь Лео отдает долг. Из-за предоставленного лечения Месси вырос выше Марадоны, всю карьеру тащит «Барсу» к титулам и доказывает: даже сидя тихонько в углу, можно стать лучшим в мире.

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