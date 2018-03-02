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Ла Лига объявила о введении видеоповторов с сезона-2018/19
Больше никаких слез от игроков «Реала» и «Барсы».
Федерация футбола Испании объявила, что со следующего сезона Примеры в турнир будет внедрена система VAR.
Официальный сайт организации сообщил, что уже со 2 марта арбитры начнут техническую подготовку к работе с системой. Директором проекта назначен Карлос Веласко Карбальо, который ознакомит судей с правилами и возможностями видеоассистента.
- Система VAR уже используется с таких крупных чемпионатах, как Серия А и Бундеслига.
- Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что видеоассистенты не будут использованы на предстоящем ЧМ-2018 в России.
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