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Ла Лига объявила о введении видеоповторов с сезона-2018/19

Ла Лига объявила о введении видеоповторов с сезона-2018/19
Eurosport

1 час назад

Больше никаких слез от игроков «Реала» и «Барсы».

Федерация футбола Испании объявила, что со следующего сезона Примеры в турнир будет внедрена система VAR.

Официальный сайт организации сообщил, что уже со 2 марта арбитры начнут техническую подготовку к работе с системой. Директором проекта назначен Карлос Веласко Карбальо, который ознакомит судей с правилами и возможностями видеоассистента.

  • Система VAR уже используется с таких крупных чемпионатах, как Серия А и Бундеслига.
  • Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что видеоассистенты не будут использованы на предстоящем ЧМ-2018 в России.

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