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Don Balon: форвард «Челси» Альваро Мората подыскивает для игрока «Реала» Иско жилье в Лондоне
Друг в беде не бросит.
В деле о грядущем уходе полузащитника Иско из «Реала» возникли новые подробности.
Как стало известно Don Balon, форвард «Челси» Альваро Мората начал поиски нового жилища в Лондоне. Сообщается, что он действует в интересах бывшего партнера по «Реалу». «Челси» входит в число претендентов на Иско.
В начале февраля появилась информация о конфликте Иско с руководством «Реала»: футболист был недоволен поведением некоторых партнеров и благосклонностью Зинедина Зидана к лидерам команды, находившимся в плохой форме.
- После поражения от «Эспаньола» (0:1) 27 февраля журналисты сообщили, что Иско повздорил с Серхио Рамосом в раздевалке.
- Мората ушел из «Реала» в «Челси» летом 2017 года. Он провел 35 матчей за новый клуб и забил 12 голов.
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