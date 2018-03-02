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Don Balon: форвард «Челси» Альваро Мората подыскивает для игрока «Реала» Иско жилье в Лондоне

Don Balon: Мората подыскивает для Иско жилье в Лондоне
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Друг в беде не бросит.

В деле о грядущем уходе полузащитника Иско из «Реала» возникли новые подробности.

Как стало известно Don Balon, форвард «Челси» Альваро Мората начал поиски нового жилища в Лондоне. Сообщается, что он действует в интересах бывшего партнера по «Реалу». «Челси» входит в число претендентов на Иско.

В начале февраля появилась информация о конфликте Иско с руководством «Реала»: футболист был недоволен поведением некоторых партнеров и благосклонностью Зинедина Зидана к лидерам команды, находившимся в плохой форме.

  • После поражения от «Эспаньола» (0:1) 27 февраля журналисты сообщили, что Иско повздорил с Серхио Рамосом в раздевалке.
  • Мората ушел из «Реала» в «Челси» летом 2017 года. Он провел 35 матчей за новый клуб и забил 12 голов.

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