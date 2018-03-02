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Зинедин Зидан – о шансах на победу в Ла Лиге: «Я оптимист и буду верить в успех до самого конца»

Зидан – о шансах на победу в Ла Лиге: «Я оптимист и буду верить в успех до самого конца»
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Француз неисправим.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан считает, что отставание в 15 очков от лидирующей в Ла Лиге «Барсы» – не катастрофа.

«Все, что мы должны делать, это выигрывать матчи. Нелегко выходить и побеждать везде подряд, но это то, к чему игроки должны стремиться. Если они мотивированы и думают об игре, тогда мы сможем добиться чего-нибудь.

Мы собираемся сражаться до самого конца сезона. Это сложно, но возможно. Посмотрите, что происходит между первой и второй командами – между «Атлетико» и «Барсой» всего пять очков. Если мадридцы победят, то отставание сократитчся до двух баллов. Кто-нибудь ожидал подобного? Я оптимист и буду верить в успех до самого конца», – заявил Зидан Goal.

  • В ближайшем 27-м туре «Реал» примет дома «Хетафе».
  • Мадридцы идут третьими в таблице, отставая от «Барсы» (на 15 очков) и «Атлетико» (на 10 баллов).

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