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«Нельзя летать там, где живет Месси». Глава авиакомпании – об отказе расширить аэропорт в Барселоне
Не троньте царя – ему нужен покой.
Президент Vueling Airlines Хавьер Санчес-Прието пошутил на тему того, почему в аэропорту Барселоны невозможно построить дополнительный терминал.
«Нельзя летать там, где живет Месси», – заявил мужчина.
По информации Marca, официальная причина никак не связана с форвардом «Барсы». Просто в месте расширения ограничены взлетно-посадочные полосы.
- Лионель Месси проживает в 10 километрах от аэропорта Барселоны.
- На счету аргентинца 31 гол и 16 ассистов в 40 матчах сезона-2017/18.
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