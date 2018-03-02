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Игроку «Реала» Луке Модричу предъявлено обвинение в лжесвидетельстве. Перед ним маячат 5 лет тюрьмы
Хорват влип в неприятности.
Прокуратора Осиека направила в суд обвинительный акт в отношении полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича. Футболист обвиняется в даче ложных показаний судье.
Ему грозят до 5 лет тюремного заключения, передает хорватское издание Večernji list.
Прокуратора считает, что Модрич соврал следствию по делу против Здравко Мамича. В число преступлений экс-главы загребского «Динамо» входит присвоение части средств от продажи Модрича в «Тоттенхэм».
По ходу следствия футболист поменял показания, из-за чего сам попал под удар следствия.
- В даче ложных показаний обвиняется партнер Модрича по сборной Деян Ловрен. Ему тоже грозят 5 лет тюрьмы.
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