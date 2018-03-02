Игроку «Реала» Луке Модричу предъявлено обвинение в лжесвидетельстве. Перед ним маячат 5 лет тюрьмы

Прокуратора Осиека направила в суд обвинительный акт в отношении полузащитника «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича. Футболист обвиняется в даче ложных показаний судье.

Ему грозят до 5 лет тюремного заключения, передает хорватское издание Večernji list.

Прокуратора считает, что Модрич соврал следствию по делу против Здравко Мамича. В число преступлений экс-главы загребского «Динамо» входит присвоение части средств от продажи Модрича в «Тоттенхэм».

По ходу следствия футболист поменял показания, из-за чего сам попал под удар следствия.

В даче ложных показаний обвиняется партнер Модрича по сборной Деян Ловрен. Ему тоже грозят 5 лет тюрьмы.

Оставайся в контакте со спортом