Eurosport
«Барселона» – «Атлетико»: перед матчем чемпионата Испании
Диего Симеоне оживил «индейцев» – будет интересно.
Все указывает на то, что это решающий матч Примеры. «Барса» ослабила хватку и подпустила АТМД уже на пять очков. Если мадридцы не проиграют, то сохранят интригу в гонке. Поражение практически прибьет шансы «индейцев» на неожиданное золото.
Кто посмотрит матч по ТВ
У «Барселоны» таких сразу четверо. Во-первых, травмирован Семеду. Во-вторых, игру пропустят Денис Суарес, Видаль и Мина – этих парней Вальверде просто не включил в заявку.
У «Атлетико» лишь одна потеря: травму не долечил Савич и даже не поехал в Барселону вместе с командой.
Форма
Со стриком у «Атлетико» все супер: в восьми последних матчах во всех турнирах «индейцы» не потеряли ни одного очка. Забили мадридцам только «Копенгаген» и «Севилья» – остальные Облака не расстроили.
А вот «Барса» чуть расслабилась: каталонцы в четвертый раз подряд чередуют победу и ничью. В пяти последних играх Примеры у «блауграны» три ничьи – неудивительно, что «Атлетико» подобрался так быстро.
Кто что сказал
Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Атлетико набрал потрясающую форму. Об этом свидетельствуют последние матчи: девять голов в двух играх. Они не сдаются и идут к цели.
И у «Барселоны», и у «Атлетико» свой стиль игры. Думаю, каждая из команд будет его придерживаться. Мадридцы попытаются нас удивить, будут высоко прессинговать и попытаются забить на первых минутах». (официальный сайт «Барселоны»)
Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Матч очень важен. Мы сыграем против команды, которая проводит фантастический сезон. Понятно, что перед нами очень сложная задача. Но если мы победим в предстоящем матче, то у нас появятся шансы. Осталось 12 матчей, и все мы боремся за очень важные очки». (Marca)
Лицом к лицу
- «Барселона» не проигрывает «Атлетико» в Примере уже 15 матчей (11 побед и 4 ничьи).
- На «Камп Ноу» каталонцы не проигрывают «индейцам» уже 17 матчей (11 побед и 6 ничьих).
- «Барселона» не проигрывает дома в Примере 29 встреч (25 побед и 4 ничьи).
- В 24 последних гостевых матчах Примеры «Атлетико» проиграл лишь раз (15 побед и 8 ничьих).
- Симеоне еще ни разу не проиграл Вальверде (6 побед и 4 ничьи).
- «Атлетико» – второй любимый клуб Месси (27 мячей). Чаще Лео забивает только «Севилье» (29).
- Суарес сделал 6 мячей в 6 матчах против «Атлетико» в Примере (3+3).
Люди в черном
Обсудит встречу Хесус Хиль Мансано. 34-летний арбитр отработал на 13 матчах чемпионата Испании: в них он показал 77 желтых и 2 красные карточки, поставив 1 пенальти.
При Хесусе «Барса» дважды играла с «Эспаньолом» (5:0 и 1:1). «Атлетико» при Мансано расправился с «Алавесом» (1:0) и сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).
В центре внимания
Покажет класс
Гризманн – безответная любовь «Барселоны». Каталонцы очень хотят французского форварда, но заполучить его никак не получается. Антуан расцвел после возвращения Косты и еще разок покажет «сине-гранатовым», что трансфер надо проворачивать уже летом.
Обделается
По здоровью Пике по-прежнему ничего не понятно: скорее всего, Жерар все-таки сыграет. Но он будет только-только из лазарета – худший способ вернуться, когда против тебя страшнейшие Гризманн и Коста. Если сыграет все-таки Вермален, то смерть гарантирована бельгийцу.
Котировки букмекеров
Спецы уверены, что «Барса» убьет интригу. Если считаешь, что Симеоне вновь монстр, то ставь на парней Диего и срывай банк.
Победа «Барселоны»: 1,736
Ничья: 3,86
Победа «Атлетико»: 5,2
Ориентировочные составы
«Барселона»
«Атлетико»