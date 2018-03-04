«Барселона» – «Атлетико»: перед матчем чемпионата Испании

Все указывает на то, что это решающий матч Примеры. «Барса» ослабила хватку и подпустила АТМД уже на пять очков. Если мадридцы не проиграют, то сохранят интригу в гонке. Поражение практически прибьет шансы «индейцев» на неожиданное золото.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Барселоны» таких сразу четверо. Во-первых, травмирован Семеду. Во-вторых, игру пропустят Денис Суарес, Видаль и Мина – этих парней Вальверде просто не включил в заявку.

У «Атлетико» лишь одна потеря: травму не долечил Савич и даже не поехал в Барселону вместе с командой.

Форма

Со стриком у «Атлетико» все супер: в восьми последних матчах во всех турнирах «индейцы» не потеряли ни одного очка. Забили мадридцам только «Копенгаген» и «Севилья» – остальные Облака не расстроили.

А вот «Барса» чуть расслабилась: каталонцы в четвертый раз подряд чередуют победу и ничью. В пяти последних играх Примеры у «блауграны» три ничьи – неудивительно, что «Атлетико» подобрался так быстро.

Кто что сказал

Эрнесто Вальверде, главный тренер «Барселоны»: «Атлетико набрал потрясающую форму. Об этом свидетельствуют последние матчи: девять голов в двух играх. Они не сдаются и идут к цели.

И у «Барселоны», и у «Атлетико» свой стиль игры. Думаю, каждая из команд будет его придерживаться. Мадридцы попытаются нас удивить, будут высоко прессинговать и попытаются забить на первых минутах». (официальный сайт «Барселоны»)

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»: «Матч очень важен. Мы сыграем против команды, которая проводит фантастический сезон. Понятно, что перед нами очень сложная задача. Но если мы победим в предстоящем матче, то у нас появятся шансы. Осталось 12 матчей, и все мы боремся за очень важные очки». (Marca)

Лицом к лицу

«Барселона» не проигрывает «Атлетико» в Примере уже 15 матчей (11 побед и 4 ничьи).

На «Камп Ноу» каталонцы не проигрывают «индейцам» уже 17 матчей (11 побед и 6 ничьих).

«Барселона» не проигрывает дома в Примере 29 встреч (25 побед и 4 ничьи).

В 24 последних гостевых матчах Примеры «Атлетико» проиграл лишь раз (15 побед и 8 ничьих).

Симеоне еще ни разу не проиграл Вальверде (6 побед и 4 ничьи).

«Атлетико» – второй любимый клуб Месси (27 мячей). Чаще Лео забивает только «Севилье» (29).

Суарес сделал 6 мячей в 6 матчах против «Атлетико» в Примере (3+3).

Люди в черном

Обсудит встречу Хесус Хиль Мансано. 34-летний арбитр отработал на 13 матчах чемпионата Испании: в них он показал 77 желтых и 2 красные карточки, поставив 1 пенальти.

При Хесусе «Барса» дважды играла с «Эспаньолом» (5:0 и 1:1). «Атлетико» при Мансано расправился с «Алавесом» (1:0) и сыграл вничью с «Леганесом» (0:0).

В центре внимания

Покажет класс

Гризманн – безответная любовь «Барселоны». Каталонцы очень хотят французского форварда, но заполучить его никак не получается. Антуан расцвел после возвращения Косты и еще разок покажет «сине-гранатовым», что трансфер надо проворачивать уже летом.

Обделается

По здоровью Пике по-прежнему ничего не понятно: скорее всего, Жерар все-таки сыграет. Но он будет только-только из лазарета – худший способ вернуться, когда против тебя страшнейшие Гризманн и Коста. Если сыграет все-таки Вермален, то смерть гарантирована бельгийцу.

Котировки букмекеров

Спецы уверены, что «Барса» убьет интригу. Если считаешь, что Симеоне вновь монстр, то ставь на парней Диего и срывай банк.

Победа «Барселоны»: 1,736

Ничья: 3,86

Победа «Атлетико»: 5,2

Линия на матчи Примеры

Ориентировочные составы

«Барселона»

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