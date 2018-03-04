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Жуткий дебют вратаря сборной Украины за «Депортиво». Он страшно срубил соперника и словил красную

Жуткий дебют вратаря сборной Украины за «Депортиво». Он страшно срубил соперника и словил красную
Eurosport

55 мин. назад

Праздничный вечер пошел насмарку.

Вратарь сборной Украины Максим Коваль вряд ли захочет вспоминать свой дебютный матч за «Депортиво».

25-летний украинец вышел в стартовом составе на встречу с «Эйбаром», но не доиграл даже первый тайм. На 39-й минуте Ковалю пришлось выйти на перехват из-за неловкой игры защитников. Он продолжил движение за пределы штрафной, где прямой ногой срубил Хордана.

Коваль стал первым вратарем, получившим красную карточку в дебютной игре Ла Лиги в XXI веке.

  • Матч завершился со счетом 1:1.
  • Коваль был арендован у киевского «Динамо» в январе.

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