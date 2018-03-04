Eurosport
Жуткий дебют вратаря сборной Украины за «Депортиво». Он страшно срубил соперника и словил красную
Праздничный вечер пошел насмарку.
Вратарь сборной Украины Максим Коваль вряд ли захочет вспоминать свой дебютный матч за «Депортиво».
25-летний украинец вышел в стартовом составе на встречу с «Эйбаром», но не доиграл даже первый тайм. На 39-й минуте Ковалю пришлось выйти на перехват из-за неловкой игры защитников. Он продолжил движение за пределы штрафной, где прямой ногой срубил Хордана.
Коваль стал первым вратарем, получившим красную карточку в дебютной игре Ла Лиги в XXI веке.
- Матч завершился со счетом 1:1.
- Коваль был арендован у киевского «Динамо» в январе.
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