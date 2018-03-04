Пять жестких фактов про «Реал», который вогнал в «Хетафе» шуруповерт и нажал кнопку

Команда Зинедина Зидана не просто растоптала соперника, она его размазала. До сегодняшнего вечера «Хетафе» был единственным клубом Ла Лиги, в ворота которого не забивали больше двух мячей (если брать именно этот сезон). Но Криштиану и Гарет, как известно, машины (просто валлиец — более дешевая версия), а вот еще несколько цифр:

Cristiano Ronaldo of Real Madrid CF scores their third goal during the La Liga match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on March 3, 2018 in Madrid, Spain.Getty Images

— Гарет Бэйл стал рекордсменом по матчам в Ла Лиге среди британцев. У него их 117, и это на один больше, чем у Дэвида Бэкхема. А тройку замыкает Гари Линекер (103 игры).

— «Реал» выиграл последние восемь матчей Ла Лиги против «Хетафе». Ничего страшного. Бывает.

— Карим Бензема отдал уже 23-й голевой пас на Криштиану Роналду. Это больше, чем у любого другого игрока «Реала».

— Криштиану Роналду забил 301 гол в Ла Лиге. Больше только у Лионеля Месси (372).

— Криштиану Роналду забил 50 голов головой в Ла Лиге. Это лучший результат среди всех игроков Ла Лиги с сезона-2003/04.

«Реал» — «Хетафе» — 3:1

Вся Ла Лига в одном месте