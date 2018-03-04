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Тьерри Анри: «Хосеп Гвардиола заново научил меня играть в футбол»

Анри: «Гвардиола заново научил меня играть в футбол»
Eurosport

48 мин. назад

Откровения бывшего игрока «Барселоны»

Бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны», а ныне эксперт Sky Sports Premier League и помощник Роберто Мартинеса в сборной Бельгии Тьерри Анри, рассказал о трехлетнем периоде в каталонской команде под руководством Пепа Гвардиолы.

«Благодаря Гвардиоле в 30 лет я снова научился играть в футбол, – рассказал француз в интервью Sky Sports. – После циклов в «Монако», «Юве» и «Арсенале» на «Камп Ноу» я внезапно увидел игру по-другому. Я лучше начал понимать позиционную игру и что нужно выкладываться на 100% во всех аспектах. Это касалось даже мелочей, таких как попить воды во время тренировки – мы никогда не останавливались».

«Иногда у Гвардиолы возникают проблемы из-за того, что он слишком умный. Например, он может поменять тактику пять раз за тайм. Его внимание к деталям феноменально. Например, я говорю вам: «Встретимся в Лондоне». Гвардиола в этом случае позаботится об адресе, машине, GPS и обо всем остальном».

  • Анри выступал за «Барселону» с 2007 по 2010 год, забив 49 мячей в 121 игре.
  • В сезоне-2008/09 «Барселона» сделала требл, выиграв чемпионат Испании, Кубок и Лигу чемпионов.

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