Eurosport
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду покорил отметку в 50 голов головой в Примере
Криш – зверь.
В 27-м туре чемпионата Испании «Реал» переиграл «Хетафе» со счетом 3:1. Дублем отметился Криштиану Роналду, для которого второй мяч стал 50-м в Примере ударом головой.
Никто не забил головой в чемпионате Испании больше, чем 33-летний форвард «Реала».
Криштиану забил 301 гол в Примере. Больше только у Лионеля Месси (372).
- «Реал» выиграл последние 8 матчей в Примере против «Хетафе».
- Бензема отдал 23-й голевой пас на Роналду. Это больше, чем у любого другого игрока «Реала».
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