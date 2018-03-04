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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду покорил отметку в 50 голов головой в Примере

Роналду покорил отметку в 50 голов головой в Примере
Eurosport

12 мин. назад

Криш – зверь.

В 27-м туре чемпионата Испании «Реал» переиграл «Хетафе» со счетом 3:1. Дублем отметился Криштиану Роналду, для которого второй мяч стал 50-м в Примере ударом головой.

Никто не забил головой в чемпионате Испании больше, чем 33-летний форвард «Реала».

Криштиану забил 301 гол в Примере. Больше только у Лионеля Месси (372).

  • «Реал» выиграл последние 8 матчей в Примере против «Хетафе».
  • Бензема отдал 23-й голевой пас на Роналду. Это больше, чем у любого другого игрока «Реала».

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