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Криштиану Роналду быстрее всех в истории Ла Лиги забил 300 мячей
Криш оказался скорострельнее, чем Месси.
В матче 27-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» (3:1) Криштиану Роналду оформил дубль. Эти голы стали для португальца 300-м и 301-м в рамках Ла Лиги.
Чтобы оформить 300 голов, Криштиану понадобилось 286 игр – это лучший результат в истории турнира. Для сравнения, форвард «Барселоны» Лионель Месси провел на 48 матчей больше, чтобы достигнуть этой отметки.
- В 286 матчах за «Реал» в чемпионате Испании Роналду оформил 33 хет-трика и отдал 86 голевых передач.
- В турнирной таблице чемпионата «Барселона» опережает «Реал» на 12 очков и имеет матч в запасе.
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