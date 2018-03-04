Getty Images

Криштиану Роналду быстрее всех в истории Ла Лиги забил 300 мячей

Роналду быстрее всех в истории Ла Лиги забил 300 мячей
Eurosport

34 мин. назад

Криш оказался скорострельнее, чем Месси.

В матче 27-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Хетафе» (3:1) Криштиану Роналду оформил дубль. Эти голы стали для португальца 300-м и 301-м в рамках Ла Лиги.

Чтобы оформить 300 голов, Криштиану понадобилось 286 игр – это лучший результат в истории турнира. Для сравнения, форвард «Барселоны» Лионель Месси провел на 48 матчей больше, чтобы достигнуть этой отметки.

  • В 286 матчах за «Реал» в чемпионате Испании Роналду оформил 33 хет-трика и отдал 86 голевых передач.
  • В турнирной таблице чемпионата «Барселона» опережает «Реал» на 12 очков и имеет матч в запасе.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Филадельфия» заколошматила 2 похожих мяча, «Нью Инглэнд» ответил двумя удалениями

02:08
Популярные видео
У «Орландо» удалили парнишку, у которого написано PC на спине, но команда отыгралась вдесятером
1 991 просмотров3 ч
Роналду-Руни, Суарес-Старридж и еще 4 ураганных связки АПЛ
4 537 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться