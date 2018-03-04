Форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил 600-й гол в карьере

В матче 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» счет открыл форвард хозяев Лионель Месси.

Этот гол стал для аргентинца 600-м в карьере. 539 мячей он забил за «Барселону», 61 – за сборную Аргентины.

Статистика Месси в Примере-2017/18 – 24 гола и 15 ассистов в 27 играх.

Перед очным матчем «Барса» опережала «Атлетико» на 5 очков.

Самый спортивный телеграм