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Форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил 600-й гол в карьере

Месси оформил 600-й гол в карьере
Eurosport

1 час назад

Аргентинец неостановим.

В матче 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» счет открыл форвард хозяев Лионель Месси.

Этот гол стал для аргентинца 600-м в карьере. 539 мячей он забил за «Барселону», 61 – за сборную Аргентины.

  • Статистика Месси в Примере-2017/18 – 24 гола и 15 ассистов в 27 играх.
  • Перед очным матчем «Барса» опережала «Атлетико» на 5 очков.

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