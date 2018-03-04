Очередной шедевральный штрафной от Месси. На этот раз Лео закинул в самую девятину Яну Облаку

Лионель Месси открыл счет в игре 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

Лео положил в ворота Яна Облака со штрафного – у словенца не было ни шанса перед страйком аргентинца.

Этот гол стал для Месси 600-м в карьере.

В 2018-м Месси забил уже пять мячей со штрафных.

Статистика Месси в Примере-2017/18 – 24 гола и 15 ассистов в 27 играх.

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