Other Agency

Очередной шедевральный штрафной от Месси. На этот раз Лео закинул в самую девятину Яну Облаку

Очередной шедевральный штрафной от Месси. На этот раз Лео закинул в самую девятину Облаку
Eurosport

26 мин. назад

Да как он это делает?

Лионель Месси открыл счет в игре 27-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико».

Лео положил в ворота Яна Облака со штрафного – у словенца не было ни шанса перед страйком аргентинца.

  • Этот гол стал для Месси 600-м в карьере.
  • В 2018-м Месси забил уже пять мячей со штрафных.
  • Статистика Месси в Примере-2017/18 – 24 гола и 15 ассистов в 27 играх.

Самый спортивный телеграм

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Лос-Анджелес» выигрывал у «Чикаго» в 2 шайбы, но все равно слил преимущество

02:50
Популярные видео
«Филадельфия» заколошматила 2 похожих мяча, «Нью Инглэнд» ответил двумя удалениями
1 522 просмотров5 ч
У «Орландо» удалили парнишку, у которого написано PC на спине, но команда отыгралась вдесятером
2 322 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться