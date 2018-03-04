Тучи Облака. Диего Симеоне – трус, «Барсу» можно короновать

«Барса» нашлепала ничьих в последних матчах и подпустила команду «1:0» на расстояние в пять очков. Казалось, вот он ключевой момент, когда герой второго плана должен совершить поступок, от которого все ахнут. «Атлетико» нуждался в подвиге, Симеоне должен был выплеснуть на «Камп Ноу» тонны адреналина, а его футболисты пробежать по 20 километров и расплавить гетры вместе со щитками. Ничего такого зрители не увидели. Мадридцы трусливо поджали хвосты и испортили одну из главных афиш уик-энда.

Несколько лет назад от Симеоне и его команды можно было прикуривать – бешеная игра и самоотдача зашвыривали мадридцев в финал Лиги чемпионов. Тренер выжал из игроков все эмоции и превратил в бездушную прагматичную машину – холодную, бесчувственную, эгоистичную. Мадридцы привыкли, что их отравленные стрелы легко умерщвляют команды уровня «Хетафе» и «Гранады», но для «Барсы» и «Реала» нужно более сильное зелье. За десять предыдущих матчей Симеоне ни разу не победил каталонцев в чемпионате, и ему бы слова никто не сказал, устрой он дерзкий шабаш на «Камп Ноу». Диего струсил, поставил на ничью, и проиграл. «Барса» цинично упаковала соперника с любимым счетом аргентинского тренера.

Лионель МессиGetty Images

Накануне вылазки на «Камп Ноу» Антуан Гризманн, которого каталонцы давно и безуспешно обхаживают, похрустел «Леганесом» и высокомерно заявил, что может ошибиться в жизни, но только не на поле. Француз бессовестно соврал. Календарь очень вовремя подкинул Антуану матч против «Барсы» – у никогда не забивавшего каталонцам на их поле Гризманна появился шанс доказать, что он достоин команды-мечты. Семерка мадридцев сдрейфила, оставшись лишь фишкой на мадридском планшете. Один удар из-за пределов штрафной за весь матч, ни одной обводки и выигранного единоборства – WhoScored заслуженно выставил Антуану худшую оценку в команде (5,9).

Бесхребетными оказались и партнеры Гризманна. Коста увяз в объятиях Умтити, Парти рубил всех подряд, у Сауля мяч не сидел на ноге, а Габи с Коке навешивали в направлении стадиона «Эспаньола». «Барса» не показала ничего выдающегося. Месси кроме роскошного удара со штрафного большую часть матча пробегал трусцой в середине поля, Коутиньо еще не дорос до статуса Неймара, а остальные игроки явно не ожидали такой робкой игры от соперника. «Атлетико» был нужен импульс, но никто из мадридцев не завел команду. Чемпионство покоряется только смелым, особенно если ты андердог.

Симеоне нужно признать – с такой философией его команда ограничена, ее ресурсы, как командные, так и эмоциональные, на нуле. «Атлетико» и Диего нужен новый вызов и лучшее решение в этой ситуации – расстаться. Это больно, но жизненно необходимо.

Антуан ГризманнGetty Images

Победа много значит для «Барселоны» и ее тренера. Вальверде не только впервые в карьере обыграл команду Симеоне, но и убедил игроков, что в Испании в этом сезоне у них не осталось соперников. Ни по духу, ни по игре. Месси запулил 600-й гол в карьере и 28-й в ворота «Атлетико» во всех турнирах – чаще Лео забивал только «Севилье» (29). Заодно «Барса» повторила рекордную беспроигрышную серию «Реал Сосьедад» в 1980-м – 34 матча без поражений на своем поле. Нынешняя победа над «Атлетико» это не только три очка, но и мощнейший заряд уверенности и чувство превосходства над одним из конкурентов на несколько месяцев.

«Барселона» – «Атлетико» – 1:0

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