Диего Симеоне: «Сыграй Месси за нас, мы бы победили»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 27-го тура Примеры.

«Месси создал разницу. Если снять с него футболку «Барселоны» и надеть футболку «Атлетико», то, возможно, мы бы победили со счетом 1:0. Когда кто-то располагает лучшим игроком, другой команде приходится нелегко», – приводит слова Симеоне ESPN.

Месси забил единственный гол в матче, реализовав штрафной удар.

Расстояние между командами в турнирной таблице Примеры теперь составляет 8 очков.

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