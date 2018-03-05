Getty Images

Иньеста вылетел на 3 недели и не сыграет с «Челси»

Иньеста вылетел на 3 недели и не сыграет с «Челси»
Eurosport

11 мин. назад

Андреса снова на больничном.

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста неудачно упал в матче чемпионата Испании против «Атлетико» (каталонцы выиграли 1:0) и получил травму задней поверхности бедра. Ветеран отбегал с повреждением еще около десяти минут, и ушел с поля незадолго до перерыва.

Медицинская служба «Барселоны» проведет в понедельник обследование 33-летнего игрока на предмет надрыва мышцы, но уже понятно, что Андрес пропустит не менее трех недель, утверждает Catalunya Radio.

Полузащитник пропустит матчи Примеры против «Малаги», «Атлетика» и «Севильи». Не сыграет Андрес и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» 14 марта.

  • В конце прошлого года Иньеста подписал с каталонцами контракт до конца карьеры.
  • Андрес пропустит товарищеские матчи с Германией и Аргентиной 23 и 27 марта.

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Лос-Анджелес» выигрывал у «Чикаго» в 2 шайбы, но все равно слил преимущество

02:50
Популярные видео
«Филадельфия» заколошматила 2 похожих мяча, «Нью Инглэнд» ответил двумя удалениями
1 850 просмотров17 ч
У «Орландо» удалили парнишку, у которого написано PC на спине, но команда отыгралась вдесятером
3 319 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться