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Иньеста вылетел на 3 недели и не сыграет с «Челси»
Андреса снова на больничном.
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста неудачно упал в матче чемпионата Испании против «Атлетико» (каталонцы выиграли 1:0) и получил травму задней поверхности бедра. Ветеран отбегал с повреждением еще около десяти минут, и ушел с поля незадолго до перерыва.
Медицинская служба «Барселоны» проведет в понедельник обследование 33-летнего игрока на предмет надрыва мышцы, но уже понятно, что Андрес пропустит не менее трех недель, утверждает Catalunya Radio.
Полузащитник пропустит матчи Примеры против «Малаги», «Атлетика» и «Севильи». Не сыграет Андрес и в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» 14 марта.
- В конце прошлого года Иньеста подписал с каталонцами контракт до конца карьеры.
- Андрес пропустит товарищеские матчи с Германией и Аргентиной 23 и 27 марта.
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