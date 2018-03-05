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Андре Гомиш сильно раздражает Месси. Лео даже не скрывает этого
Португалец явно попал не в свою команду.
В матче 27-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» – 1:0.
На 36-й минуте Эрнесто Вальверде поменял получившего травму Андреса Иньесту на Андре Гомиша. Уровень интеллекта на поле сразу рухнул вниз – по крайней мере, по мнению Лео Месси, который не скрывал своего раздражения португальским полузащитником.
- Месси забил победный гол в матче, отправив мяч в девятку ворот Облака со штрафного.
- Отрыв «Барселоны» от «Атлетико» увеличился до 8 очков.
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