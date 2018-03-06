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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси: «Я сменил позицию на поле, но все еще забиваю»
У Лео все идет по плану.
После победы «Барселоны» над «Атлетико» в 27-м туре чемпионата Испании автор победного гола в матче Лионель Месси рассказал, как отразилась на его игре смена позиции.
«В прошлом сезоне я переместился в середину поля, откуда начинаю большинство атак, – рассказал 30-летний аргентинец в интервью Marca. – До этого я играл ближе к чужим воротам. Смена позиции не отразилась на моей результативности – я все еще забиваю».
- На счету аргентинца 31 гол и 16 ассистов в 40 матчах сезона-2017/18.
- «Барселона» увеличила отрыв от «Атлетико» в турнирной таблице до 8 очков.
- В игре против «Атлетико» аргентинец забил 600-й мяч в карьере.
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