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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси: «Я сменил позицию на поле, но все еще забиваю»

Месси: «Я сменил позицию на поле, но все еще забиваю»
Eurosport

1 час назад

У Лео все идет по плану.

После победы «Барселоны» над «Атлетико» в 27-м туре чемпионата Испании автор победного гола в матче Лионель Месси рассказал, как отразилась на его игре смена позиции.

«В прошлом сезоне я переместился в середину поля, откуда начинаю большинство атак, – рассказал 30-летний аргентинец в интервью Marca. – До этого я играл ближе к чужим воротам. Смена позиции не отразилась на моей результативности – я все еще забиваю».

  • На счету аргентинца 31 гол и 16 ассистов в 40 матчах сезона-2017/18.
  • «Барселона» увеличила отрыв от «Атлетико» в турнирной таблице до 8 очков.
  • В игре против «Атлетико» аргентинец забил 600-й мяч в карьере.

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