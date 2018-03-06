Imago

Хуан Роман Рикельме: «Современных футболистов интересуют только фото из парикмахерской»

Рикельме: «Современных футболистов интересуют только фото из парикмахерской»
Eurosport

37 мин. назад

Аргентинца бесит избалованная молодежь.

Бывший игрок сборной Аргентины, «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме обвинил современных футболистов в том, что они больше заботятся об имидже и не наслаждаются футболом.

«Мое поколение игроков выходило на поле, чтобы получать удовольствие от игры. Я учился каждый день, совершенствовался – такой подход был для меня приоритетом. Не то что нынешние игроки – их интересует только то, как они выглядят после парикмахерской или прогулки с собакой. Слава богу, я играл в другую эпоху», – цитирует 39-летнего аргентинца ESPN.

  • Рикельме завершил карьеру в 2015 году.
  • На счету полузащитника 18 голов в 54 матчах за сборную Аргентины.

Фейсбук очень спортивен и приятен

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Может, Бензема – родственник Переса». Интервью с лидером фан-клуба «Реала»

04:03
Популярные видео
Сок отвлек внимание Федерера старым способом из мультика. И ведь сработало
7 751 просмотров9 ч
Наглая девчонка заменила Сока в матче с Федерером и взяла подачу Роджера
13 434 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться