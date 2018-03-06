Хуан Роман Рикельме: «Современных футболистов интересуют только фото из парикмахерской»

Бывший игрок сборной Аргентины, «Бока Хуниорс», «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме обвинил современных футболистов в том, что они больше заботятся об имидже и не наслаждаются футболом.

«Мое поколение игроков выходило на поле, чтобы получать удовольствие от игры. Я учился каждый день, совершенствовался – такой подход был для меня приоритетом. Не то что нынешние игроки – их интересует только то, как они выглядят после парикмахерской или прогулки с собакой. Слава богу, я играл в другую эпоху», – цитирует 39-летнего аргентинца ESPN.

Рикельме завершил карьеру в 2015 году.

На счету полузащитника 18 голов в 54 матчах за сборную Аргентины.

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