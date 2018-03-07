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El Confidencial: Бэйл недоволен статусом игрока ротации, «Реал» продаст его летом за 100 млн евро

El Confidencial: Бэйл недоволен статусом игрока ротации, «Реал» продаст его летом за 100 млн евро
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Гарет может вернуться в Англию.

Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл дал задание агенту игрока Джонатану Барнетту искать новый клуб. Британец недоволен небольшим количеством игрового времени, которое он получает в Мадриде, и настроен на трансфер.

Окончательно Гарет убедился, что у него нет будущего в Мадриде, во время матчей 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первой встрече он вышел на замену на 76-й минуте, в ответной появился на поле за 25 минут до финального свистка. Клуб готов отпустить Гарета за 100 млн евро – за ту же сумму, за которую 5 лет назад купил его у «Тоттенхэма», утверждает El Confidencial.

  • На полузащитника претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».
  • Контракт Гарета с клубом истекает летом 2022-го.
  • В текущем сезоне британец сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. В Лиге чемпионов он провел на поле всего 204 минуты.

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