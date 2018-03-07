El Confidencial: Бэйл недоволен статусом игрока ротации, «Реал» продаст его летом за 100 млн евро

Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл дал задание агенту игрока Джонатану Барнетту искать новый клуб. Британец недоволен небольшим количеством игрового времени, которое он получает в Мадриде, и настроен на трансфер.

Окончательно Гарет убедился, что у него нет будущего в Мадриде, во время матчей 1/8 Лиги чемпионов против «ПСЖ». В первой встрече он вышел на замену на 76-й минуте, в ответной появился на поле за 25 минут до финального свистка. Клуб готов отпустить Гарета за 100 млн евро – за ту же сумму, за которую 5 лет назад купил его у «Тоттенхэма», утверждает El Confidencial.

На полузащитника претендуют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Гарета с клубом истекает летом 2022-го.

В текущем сезоне британец сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. В Лиге чемпионов он провел на поле всего 204 минуты.

Будь в контакте со спортом