Marca: переговоры о трансфере полузащитника «Гремио» Артура в «Барселону» провалились

Переговоры по трансферу полузащитника «Гремио» Артура в испанскую «Барселону» провалились. Marca сообщает, что генеральный директор клуба Карлос Амодео, адвокат Габриэль Виейра и агент игрока Хорхе Мачадо отправились в Каталонию для завершения оформления сделки, но финальная договоренность не была достигнута, поэтому представители «Гремио» вернулись в Бразилию.

Главными препятствиями стали зарплата игрока и комиссионные отчисления. Еще одним камнем преткновения стала дата трансфера: «Барселона» хотела оформить трансфер в январе 2019 года, так как каталонский клуб уже заполнил в заявке квоту на игроков не из ЕС (Паулиньо, Коутиньо и Йерри Мина). Несмотря на то, что Коутиньо находится в стадии оформления второго гражданства, нет никакой гарантии, что для Артура в итоге найдется место в заявке.

В 2017 году Артур в составе «Гремио» завоевал Кубок Либертадорес

21-летний бразилец уже вызывался в главную сборную, но на поле не выходил.

Transfermarkt оценивает футболиста в 14 млн евро.

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