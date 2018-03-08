Mundo Deportivo: Бельерин хочет вернуться в «Барсу», но каталонцы дадут еще один шанс Семеду

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин раздумывает над возвращением в «Барселону», воспитанником который является.

Как сообщает Mundo Deportivo, в «Барселоне» не будут спешить с трансфером испанца. Каталонцев не устраивает, что «Арсенал» не продаст защитника меньше чем за 50 млн евро.

«Сине-гранатовые» дадут еще один шанс проявить себя Нелсону Семеду, который перешел в «Барселону» летом 2017 года из «Бенфики».

Бельерин провел за «Арсенал» 29 матчей в АПЛ-2017/18, забил 2 гола и оформил 2 ассиста.

Сумма, уплаченная «Барсой» за Семеду, составила 30 млн евро.

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