Директор «Барсы»: «Думаем, 700 млн евро отступных удержат Месси. Но с Неймаром было то же самое»

Директор «Барселоны» по финансам и стратегическому развитию Панчо Шродер рассказал, почему в новом контракте Лионеля Месси отступные взлетели до 700 млн евро.

«Мы установили отступные, которых, на наш взгляд, хватит, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне».

Но год назад мы считали, что отступных Неймара хватит, чтобы удержать его в команде. Прошлое лето показало, что это не так.

Заглядывая в будущее, я думаю, что увести Месси будет нелегко. Но у меня нет хрустального шара, а в наши дни мир понемногу сходит с ума», – сказал Шродер Sky Sports.

В контракте Неймара были прописаны отступные в 222 млн евро. Эта сумма не отпугнула «ПСЖ» в августе 2017 года, и бразилец ушел.

Спустя 3 месяца «Барселона» продлила контракт с Месси и повысила отступные.

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