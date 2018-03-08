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Экс-защитник «Реала», которого ты и не помнишь: «Дани Алвес был моим резервистом. Значит, я лучше»

Экс-защитник «Реала», которого ты и не помнишь: «Алвес был моим резервистом. Значит, я лучше»
Eurosport

34 мин. назад

Вот так вот.

Бывший защитник «Реала» и «Ромы» Сисиньо в начале марта объявил о завершении карьеры из-за проблем с коленом.

В эфире Esporte Interativo 37-летнего ветерана спросили: если бы он и Дани Алвес находились на пике возможностей, кто бы играл на правом фланге обороны сборной Бразилии.

«Говорить на такие темы неэтично. Но теперь я завершил карьеру и могу такое сказать. Дани Алвес был моим резервистом, значит я был лучше», – со смехом заметил Сисиньо.

  • Сисиньо выиграл со сборной Бразилии Кубок Конфедераций-2005, выступил на ЧМ-2006. У него набралось 17 матчей за «селесао».
  • В сентябре 2006 года Сисиньо провел последний матч за сборную, а в следующем месяце в ней дебютировал Дани Алвес.

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