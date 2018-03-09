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Лео Месси похвалил Серхи Роберто: «Ты один из лучших правых защитников в мире»

Месси похвалил Роберто: «Ты один из лучших правых защитников в мире»
Eurosport

1 час назад

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси в эфире каталонской радиостанции RAC1 отметил защитника команды Серхи Роберто. Запись голоса Месси включили для Роберто во время разговора с ведущими.

«Ты стал одним из лучших правых защитников в мире», – сказал Месси.

  • Месси в Примере-2017/18 провел 27 матчей, забил 24 гола и отдал 15 ассистов.
  • На счету Роберто – 23 игры, один гол, 6 голевых передач.

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