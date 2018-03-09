Mundo Deportivo: Неймар сказал руководству «Барселоны», что хочет вернуться

Форвард «ПСЖ» Неймар раздумывает над возвращением в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец жалеет о своем переезде в Париж и уже сообщил руководству «Барсы», что хочет вернуться. Ней признал свое упрямство в желании выйти из тени Месси и наметил возвращение на «Камп Ноу» на 2019 год.

В «Барселоне» пока не рассматривают этот вопрос.

«ПСЖ» без Неймара проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

«Барселона» занимает первую строчку в Примере и имеет серьезные шансы на выход в 1/4 финала ЛЧ. Для этого каталонцам нужно не пропустить дома от «Челси».

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