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Коуч «Реала» Зинедин Зидан: «Разбирающиеся в футболе знают, что Карим Бензема очень хорош»

Зидан: «Разбирающиеся в футболе знают, что Бензема очень хорош»
Eurosport

1 час назад

Точка.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил критикам Карима Бензема.

«Мне не нужно говорить, справедлива ли критика Бензема или нет. Я заинтересован в работе, которую он проделал. Я бы хотел, чтобы он забивал, потому что у него есть моменты. Но и прочую работу Бензема выполняет хорошо.

Мне нет нужды кого-либо убеждать. Есть люди, которые разбираются в футболе. И они знают, что Бензема очень хорош. Всегда найдутся футболисты, которых любят или не любят. Например, есть люди, которые любят Иско, и которые его не любят.

Карим провел в «Реале» 9 лет, и мне нужно защищать его. Его результаты сами говорят за себя. Его критикуют за то, что он не забивает, но он приносит другую пользу команде. А голы придут», – цитирует Зидана Marca.

  • В 32 официальных матчах сезона-2017/18 Бензема забил 8 голов.

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