«Малыш №3 на подходе». Гарет Бэйл в третий раз станет отцом

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сообщил радостную новость о грядущем пополнении в семье.

«Малыш №3 на подходе», – объявил Гарет в инстаграме.

Бэйл на протяжении многих лет встречался со своей школьной любовью Эммой Рис-Джонс, но лишь в 2016 году пара объявила о помолвке.

К тому моменту у Гарета и Эммы уже были две дочери: Альба Виолетта (2012 года рождения) и Нава Валентина (2016).

Бэйл забил 11 голов в 27 официальных матчах сезона-2017/18.

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