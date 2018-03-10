Sport: жена Антуана Гризманна подыскивает дом в Барселоне

Жену нападающего «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна Эрику Чоперену заметили в Барселоне.

Как сообщает каталонская газета Sport, Эрика вместе с агентом по недвижимости посетила несколько домов в районе Кастельдефельс, где живут Месси и Суарес, а также Авенидо Пирсон, где раньше жил Неймар. Правда ни один из предложенных вариантов ее не устроил, так как для нее привычнее жить в городской среде.

Ранее сообщалось, что по контракту отступные Гризманна с лета 2018 года составят 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Антуана 15 мячей в испанской Примере.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме