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Sport: жена Антуана Гризманна подыскивает дом в Барселоне

Sport: жена Гризманна подыскивает дом в Барселоне
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Главный трансфер лета все реальнее.

Жену нападающего «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна Эрику Чоперену заметили в Барселоне.

Как сообщает каталонская газета Sport, Эрика вместе с агентом по недвижимости посетила несколько домов в районе Кастельдефельс, где живут Месси и Суарес, а также Авенидо Пирсон, где раньше жил Неймар. Правда ни один из предложенных вариантов ее не устроил, так как для нее привычнее жить в городской среде.

  • Ранее сообщалось, что по контракту отступные Гризманна с лета 2018 года составят 100 миллионов евро.
  • В текущем сезоне на счету Антуана 15 мячей в испанской Примере.

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