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Лионель Месси в третий раз стал отцом и не сыграет с «Малагой»

Месси в третий раз стал отцом и не сыграет с «Малагой»
Eurosport

1 час назад

Этот хет-трик намного важнее игры с аутсайдером Ла Лиги.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не сыграет в матче чемпионата Испании против «Малаги» по личным обстоятельствам.

В ночь на 10 марта Лионель и его супруга Антонелла Рокуццо в третий раз стали родителями. О поле ребенка пока не сообщается. В заявке на матч Месси заменит Йерри Мина.

  • У Месси и Антонеллы уже есть двое сыновей: Тьяго и Матео.
  • Месси с 24 голами в чемпионате Испании сезона-2017/18 опережает ближайшего преследователя – одноклубника Луиса Суареса – на 4 мяча. У уругвайца отличный шанс сократить отставание.

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