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Сочный дуплет Криштиану Роналду, после которого «Эйбару» осталось только поплакать

Сочный дуплет Роналду, после которого «Эйбару» осталось только поплакать
Eurosport

1 час назадОбновлено 22 мин. назад

Португалец набрал потрясающую форму.

«Реал» в матче 28-го тура чемпионата Испании обыграл «Эйбар» – 2:1.

Счет в матче открыл Криштиану Роналду, воспользовавшись шикарным ассистом Модрича.

После перерыва «Эйбар» выровнял положение, поразив ворота Наваса после подачи углового.

Но Роналду не был бы Роналду, если бы не вытащил для своей команды победу.

  • В турнирной таблице Примеры «Реал» отстает от «Барселоны» на 12 очков. При этом клуб из Мадрида сыграл на один матч больше.
  • Роналду вышел уже на третье место в гонке бомбардиров Ла Лиги, отставая на 6 голов от Месси.

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