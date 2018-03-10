Криштиану Роналду забил в седьмом матче подряд. Он притащил «Реал» к победе над середняком «Эйбаром»

У Зинедина Зидана перед стартом сезона исчезла почти вся скамейка, которая выиграла для него Примеру и Лигу чемпионов. В этом чемпионате «Реалу» очень не хватает Пепе, Хамеса и Мораты – парней, наполнявших запас глубиной и смыслом. «Мадрид» потерял целый год из-за плохой формы Васкеса, Иско, Асенсио и даже Роналду – без их голов, ассистов и даже где-то вовлеченности «бланкос» опускались все ниже и ниже и вовремя вырулили из пике, чтобы воскреснуть в Лиге чемпионов.

В матче с «Эйбаром» Зидан оставил на скамейке Карима Бензема, потому что надо давать кому-то отдых. Выбирать между французским страйкером и Роналду с Бэйлом глупо: Криш горячее всех в Европе, а валлиец пропустил слишком много и восстановился, кажется, целиком, чтобы пахать на нем полноценно.

«Эйбар» показал, что больше всего у столичного клуба устали защитники. У обороны мадридцев были слишком несвежие ноги, чтобы нормально действовать на своей трети поля. «Реал» провел девятый матч за месяц – с учетом ЛЧ и перенесенных игр с 10 февраля по 10 марта в графике «бланкос» набралось маловато окон для полноценного отдыха. Для примера: у «Атлетико» столько же, только вместо «ПСЖ» у них был «Копенгаген» и «Локомотив», а у «Барсы» на две встречи меньше, плюс битва с «Челси» на следующей неделе.

Главный признак, что «Реал» выправляется – победа в матчах, подобных «Эйбару». За первые 20 минут хозяева владели мячом 68% времени. Просто вспомните, что это восьмая команда Примеры, которая не выдала лучший отрезок в жизни, а действовала именно как середняк испанского чемпионата. А теперь представьте футбол, который показывал «Мадрид», и ужаснитесь – это именно усталость от тяжелой части сезона.

В этой ситуации Криштиану всек сопернику, когда ничего не предвещало подобного. За полчаса до первого гола, которые команды тухло возились с мячом, у столичного клуба не было ни одного нормального момента. Фавориты взяли свое чисто индивидуальным классом, которого не было у «Эйбара», и которого не хватило им для толкового завершения атак.

Надо воспеть команду Хосе Луиса Мендилибара – она не развалилась и не опустила руки после пропущенного мяча. Было неловко смотреть на матчи «Реала», например, с «Алавесом» – этих басков мадридцы уработали катком. Четыре пропущенных мяча, на каждый хотелось закрыть глаза и поскорее выключить трансляцию. «Эйбар» шел вперед, искал прорехи в обороне и совсем не боялся страшного соперника.

«Оружейникам» не повезло, что они попали на элитную форму Роналду. Португалец страшен в гневе: вратари страдают от его ног и головы в седьмом матче подряд. Против «Реала» играют активно и закрыто, с прессингом и без, но Криштиану упорно тащит свою задницу на чужую треть поля и кладет банку за банкой. Он уверен в себе, он поймал ритм и как будто вспомнил, где лучше всего оказываться, чтобы наверняка подставить какую-нибудь часть тела под передачи партнеров.

Ему плевать, кто у него в ассистентах (хотя это безумно топовые артисты) – передачу на первый гол ему центральный полузащитник Модрич, а ради второго мяча постарался крайний защитник Карвахаль. Все в этих эпизодах Криш выполнил сам, ему не помогал ни один человек из группы атаки – Бэйл с Иско, а затем и Бензема с Васкесом пробегали впустую на стадионе «Эйбара», пользы от них почти не было.

Роналду затащил «Реал» и отскочил от неожиданно опасного соперника вместе со всей командой. Зидану нужно подтягивать остальных к уровню португальца, хотя Криштиану в таком порядке, что принесет очки в самом безнадежном матче. Главное – не мешать.

«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) – 1:2

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