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Без Роналду у «Реала» было бы на 11 очков меньше. Полезнее в Ла Лиге всего 2 игрока, но не Месси

Без Роналду у «Реала» было бы на 11 очков меньше. Полезнее в Ла Лиге всего 2 игрока, но не Месси
Eurosport

1 час назад

И кто-то еще ругает Криша?

Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в выездной игре против «Эйбара» и принес мадридцам три очка.

Без голов Роналду у мадридского клуба было бы на 11 баллов меньше, чем он имеет сейчас. Два футболиста в Ла Лиге прибавили своим командам больше очков, чем Криш – Яго Аспас из «Сельты» (14) и Жерар Морено из «Эспаньола» (12).

  • В турнирной таблице Примеры «Реал» отстает от «Барселоны» на 12 очков.
  • Роналду вышел на третье место в гонке бомбардиров Ла Лиги, отставая на 6 голов от Месси.

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