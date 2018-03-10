Без Роналду у «Реала» было бы на 11 очков меньше. Полезнее в Ла Лиге всего 2 игрока, но не Месси

Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в выездной игре против «Эйбара» и принес мадридцам три очка.

Без голов Роналду у мадридского клуба было бы на 11 баллов меньше, чем он имеет сейчас. Два футболиста в Ла Лиге прибавили своим командам больше очков, чем Криш – Яго Аспас из «Сельты» (14) и Жерар Морено из «Эспаньола» (12).

В турнирной таблице Примеры «Реал» отстает от «Барселоны» на 12 очков.

Роналду вышел на третье место в гонке бомбардиров Ла Лиги, отставая на 6 голов от Месси.

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