«Он сходил посрать». Рамос отлучился по ходу матча с «Эйбаром», а Зидан объяснил, куда

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде обыграл «Эйбар» – 2:1.

На 73-й минуте капитан мадридцев Серхио Рамос обратился к судье и ушел в подтрибунное помещение, а через 5 минут вернулся. «Ему надо было посрать», – объяснил отлучку Рамоса Зинедин Зидан.

Версию коуча подтвердил сам Рамос: «Природа зовет. Сходил туда-обратно. Перезарядка. Забили гол. Возвращаемся домой. Так держать!»

В турнирной таблице Примеры «Реал» отстает от «Барселоны» на 12 очков. При этом клуб из Мадрида сыграл на один матч больше.

Рамос в Примере-2017/18 провел 20 игр, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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