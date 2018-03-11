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«Добро пожаловать, Чиро!» Лионель Месси выложил милую фотографию с новорожденным сыном

«Добро пожаловать, Чиро!» Месси выложил милую фотографию с новорожденным сыном
Eurosport

1 час назад

Ми-ми-ми.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси опубликовал пост в инстаграме с первым фото новорожденного сына.

«Добро пожаловать, Чиро! Слава богу, все прошло идеально. У мамы и малыша все хорошо. Мы очень счастливы!» – написал Лео.

  • У Месси и его супруги Антонеллы Рокуццо уже есть двое сыновей: Тьяго и Матео.
  • В Примере-2017/18 Месси провел 27 матчей, забил 24 гола и отдал 15 ассистов.

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