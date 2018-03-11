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Голы Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо, которые припечатали «Малагу» ко дну турнирной таблицы

Голы Суареса и Коутиньо, которые припечатали «Малагу» ко дну турнирной таблицы
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Легкая победа для «Барсы».

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» без Месси расправилась с «Малагой» – 2:0.

Первый гол встречи забил Луис Суарес, шикарно подставив голову под кросс Жорди Альбы.

А затем Филиппе Коутиньо использовал ассист Усмана Дембеле, чтобы забить свой первый выездной гол в рамках Примеры.

  • «Барса» набрала 72 очка, команда Эрнесто Вальверде опережает «Атлетико» на 11 баллов, а «Реал» – на 15.
  • «Малага» занимает последнее место в таблице с 13 очками.
  • Форвард каталонцев Лионель Месси пропустил матч из-за рождения сына.

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