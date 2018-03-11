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Голы Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо, которые припечатали «Малагу» ко дну турнирной таблицы
Легкая победа для «Барсы».
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Барселона» без Месси расправилась с «Малагой» – 2:0.
Первый гол встречи забил Луис Суарес, шикарно подставив голову под кросс Жорди Альбы.
А затем Филиппе Коутиньо использовал ассист Усмана Дембеле, чтобы забить свой первый выездной гол в рамках Примеры.
- «Барса» набрала 72 очка, команда Эрнесто Вальверде опережает «Атлетико» на 11 баллов, а «Реал» – на 15.
- «Малага» занимает последнее место в таблице с 13 очками.
- Форвард каталонцев Лионель Месси пропустил матч из-за рождения сына.
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