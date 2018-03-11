«Барса» без Месси. 2 причины, почему это хорошо, 2 причины - почему плохо

Сегодня ночью у Месси родился третий сын, поэтому лучший игрок планеты отсутствовал в заявке на матч с «Малагой». Но «Барса» все равно спокойно расправилась с оппонентом. Ниже 2 плюса и минуса «Барселоны» без Месси. Начнем с хорошего.

Тактическая лень Месси

Месси – тот игрок, которому прощается на поле практически все. На Лео не набросятся, если он до конца не отработает в обороне или не добежит во время прессинга, потому что Лео – гений. Месси может отходить пешком весь матч, но в концовке происходит секундная вспышка, после чего защитник уже в слезах сидит на газоне, ведь мяч прокинули между ног, а вратарь до сих пор в недоумении от того, что его прошили.

Правда, несмотря на все величие Лео, подобное случается часто, но не в каждом матче. И тогда игра «Барсы» становится такой же неубедительной, как обещания Оксимирона о новом альбоме. Если Лео растворяется на поле, то давление на чужой половине поля выходит бесполезным, соперники легко доходят до центра поля, а тут уже и вариантов для развития атаки больше.

Плюс Месси редко возвращается в оборону, поэтому либо Альбе, либо Диню приходится защищаться против двоих, а то и троих игроков. В этом случае Бускетс приходит на помощь, но его смещение из центра поля на фланг приводит к свободным зонам перед штрафной, чем любой топ-соперник регулярно пользуется.

Но если Лео нет на поле, тогда потеют все, иначе зачем ты еще нужен? Выполнять то, что не делает Месси – шанс появляться на поле чаще.

Возможность наиграть новичков

Дембеле и Коутиньо до сих пор не адаптировались в «Барсе», поэтому каждый их выход на поле прибавляет очки к пониманию стиля каталонцев. Ладно Коутиньо в последних матчах выглядит бодро, но с Дембеле пока одни траблы. После травмы француз никак не придет в себя.

Поэтому матч с проходной командой – отличная возможность новичкам проявить себя и разобраться в игре «Барсы». В этом матче Усман и Коут уже показали, что на двоих сообразить гол готовы. Да, против «Малаги», но, как пела Пугачева: «Толи еще будет...»

Гениальность Месси

С выходом Месси на поле игра «Барсы» становится разнообразнее и сложнее. Он может создать угрозу воротам соперника, как девушка скандалы – на пустом месте. Даже если аргентинец не в настроении, все внимание обороны акцентировано на нем, да и разок отдать Месси сможет – вопрос: реализуют ли партнеры?

Со временем у «Барсы» даже образовалась зависимость от Месси, потому что если ничего не получается, то правило «отдай Лео – он придумает» работает даже в такой команде. Поэтому когда Лео на поле и партнерам спокойнее, и вариантов в атаке больше.

Нет равноценной замены аргентинцу

Отсутствие Месси прокатывает только в матче с явными аутсайдерами. Но даже в матче с «Малагой» у «Барселоны» не было огромного количества моментов. Каталонцы просто запихали два в первом тайме и катали мяч во втором, когда «Малага» уже мысленно паковала вещи в Сегунду.

Дембеле еще сырой. Про Алькасера и говорить не приходится: на поле он иногда выходит вместо Лео, но выполняет совершенно другую функцию, да и уровень, понятное дело, иной.

В том же матче с «Эспаньолом» во втором круге «Барса» бесспорно проигрывала «попугаям» и толком ничего не создала у ворот Лопеса до выхода Лео. Лишь когда Месси появился на поле, то его подача с мистической левой нашла голову Пике, который спас «Барсу» от поражения в каталонском дерби.

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«Малага» 0:2 «Барселона»