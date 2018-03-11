Звезды Ла Лиги прошли 7 кругов ада, но все-таки выжили. Роналду, Гризманн и Суарес снова в огне

Криштиану Роналду

Почему обделался на старте

Худший старт в карьере Роналду можно разложить на две составляющие – нефутбольные проблемы и чисто реализация. За пределами поля Криш все лето воевал с боссами «Мадрида». Сначала Роналду крепко обиделся на то, что клуб не поддержал его в деле о неуплате налогов, потом разозлился насчет нового контракта и космической зарплаты Месси. «Реал» отказался продлевать его договор, посчитав, что 50 миллионов евро в год – слишком для 33-летней примы.

Нытье Роналду по поводу продажи Мораты и Пепе привело к открытому конфликту в команде. В ответ на замечания Рамос заявил, что Криш просто нашел удобный предлог, чтобы прикрыть свои неудачи. Фанаты «Реала» заняли сторону капитана: согласно опросу AS, две трети болельщиков выступили за уход Роналду грядущим летом.

В предыдущие годы Роналду реагировал на критику хлесткой игрой, но начало этого сезона выдалось для Криша аномально плохим. Португалец вывел на пик удары из штрафной (5,3 за игру – больше, чем когда-либо), но трансформировал их в голы удивительно редко. Как правило, Роналду реализует от 14% до 18% ударов, к концу ноября этот показатель составлял пугающие 1,8%.

Чаще всего Зидана бросала в обморок реализация явных голевых моментов. Она всегда колеблется в районе 40-50%, но по итогам первых десяти матчей Криша в Ла Лиге застыла на отметке в 15,3%. Вдобавок Роналду не забил ни одного мяча из неявных моментов. Вердикт ужасен: Криш не пользуется шансами, которые ему создают партнеры, и сам не предлагает ничего, чтобы выйти из кризиса.

Новая тактика соперников только усложнила Роналду жизнь. Ребята из Chance Analytics подсчитали, что в этом сезоне Криштиану наносит больше ударов под давлением, из-за чего сильно пострадало их качество. Ужасная форма Марсело и отсутствие Карвахаля тоже сыграли роль: «Реалу» дают реже контратаковать, а в позиционных атаках до Криша доставляют мяч именно фулбеки.

Реализация ударов Роналду

Почему снова зажег

Вечный аргумент – Криштиану всегда плохо начинал сезон. На старте-2015/16 Роналду забил всего один мяч в семи матчах Ла Лиги, на старте-2016/17 отличился лишь двумя голами в шести турах. Зная об этом, Хуанде Рамос предположил: когда придет время по-настоящему важных матчей, Роналду разразится фирменным блеском.

Прогноз бывшего коуча «Реала» отдавал адекватностью сразу по двум причинам. Во-первых, Криштиану порол моменты только в Ла Лиге – его голы в ЛЧ указывали на то, что Роналду жестко не везет внутри страны. Во-вторых, португалец по-прежнему открывается на уровне топа: Криш здорово предлагает себя в штрафной и хитро нарушает офсайдную ловушку, чтобы оказаться ближе к воротам в момент паса.

Регресс не мог продолжаться вечно: поскольку качество моментов для Роналду не снизилось, статистика Криша естественным образом поперла вверх. В последних 11 матчах Ла Лиги реализация явных голевых Роналду составляет уже 56,2% – то есть, не отклоняется от нормы, как это было на старте. С зимы Криш забил уже пять мячей из неявных моментов – к камбэку он причастен так же, как и партнеры.

Хуанде Рамос был прав: к плей-офф Лиги чемпионов страйкер набрал отличную форму. Роналду вбил три мяча «Парижу» и вновь поразил открываниями. Мишенью для убийств Криш выбрал уязвимый левый фланг «ПСЖ» – из этой зоны португалец выдавал спринты к чужим воротам или пользовался могучим прыжком.

Первый матч с «ПСЖ». Роналду вылетает в контратаку с левого фланга «Парижа»

Второй матч с «ПСЖ». Роналду снова открывается на левом фланге «Парижа» и просит навес

Антуан Гризманн

Почему обделался на старте

История преступлений Гриза почти не отличается от фейлов Роналду. Если лагерь Криштиану только вбросил инфу о возвращении в «Юнайтед», то Антуан реально был близок к переезду в Англию. Фанаты оценили благородный поступок Гризманна (страйкер остался только из-за трансферного бана на «Атлетико»), но его игра воплотилась в ядерный свист с трибун.

После мадридского дерби Симеоне пришлось даже публично поддержать Антуана, но от дальнейшей обструкции это не спасло. Действия Гризманна доказывали, что он жалеет о сорвавшейся сделке. К концу ноября Антуан заработал больше желтых карточек, чем забил голов (4 против 2), и был заменен в пяти матчах из 14. Полный провал.

Почему снова зажег

Поворотным моментом стал тот самый матч с «Реалом». После унылых 0:0 Антуан пошел на сделку: клуб попросил больше не флиртовать с потенциальными покупателями, в ответ Симеоне поставил его в пару с другим нападающим. К тому моменту в состав, наконец, вернулся Кевин Гамейро, но для максимального исцеления французу понадобился Диего Коста.

В схеме с двумя нападающими Гризманн прибавил во всех компонентах – страйкер чаще касается мяча, выполняет больше передач на партнеров, чаще бьет и чаще создает моменты. Симеоне уверен, что так здорово на Антуана повлиял бешеный партнер по нападению. Гризманн всегда много пахал для игрока его таланта, но теперь у француза больше возможностей блистать – Коста берет на себя всю грязную работу.

Перед выездом к «Барсе» Антуан закатил семь мячей в двух матчах – за последние 80 лет никто из игроков «Атлетико» не оформлял два хет-трика подряд. Гризманн также стал вторым игроком из Ла Лиги, сделавшим дабл-дабл по голам и ассистам во всех турнирах (18+10). Панчи с болельщиками еще в ходу (Антуан сам завел толпу в игре с «Депортиво»), но Сид Лоу из ESPN сомневается, что уход Гризманна из «Атлетико» так уж неизбежен. Страйкер прибавил в результативности (1,06 гола за игру против 0,68 осенью), сформировал убойную связку с Костой, а его дочь поступила в местную школу – дергать ребенка, когда на работе все хорошо, нет имеет смысла.

Луис Суарес

Почему обделался на старте

В отрезок с августа по декабрь уругваец выдавал всего 0,33 гола за матч. Ужасно мало для мужчины, который первым вмешался в противостояние Криша и Месси за золотую бутсу. Луис поплыл, так как банально не был здоров: нападающий отложил операцию на мениске, что немедленно отразилось на его форме и вылилось в лишний вес.

Новая схема Вальверде и уход Неймара подкинули Суаресу дополнительный вызов. «Когда тебя окружают фланговые нападающие, ты остаешься между центральными защитниками и просто ждешь шанса. Но когда на левом краю никого нет, тебе приходится уходить за мячом в эту зону», – объяснял страйкер.

По ходу сезона Луис у самого себя спрашивал, почему мяч не идет в ворота – классическая цитатка Зидана пригодилась нападающему «Барсы» на разборах игры. Невезение Суареса достигло такого уровня, что после промаха с «Малагой» страйкер попросту рассмеялся: уругваец знал, что не реализует даже самый убойный момент в этот вечер.

Почему снова зажег

Ключевой момент – спокойствие. Еще в автобиографии Суарес писал, что во время неудачной серии страйкерам лучше не загоняться по этому поводу. «В какой-то момент ты забиваешь, и ужасная полоса прекращается сама собой», – вдумчиво рассуждал Луис.

Чтобы Суарес окончательно пришел в порядок, Оскар Табарес не вызвал нападающего на ноябрьские матчи Уругвая. Коуч сборной объяснил это проблемами Луиса с коленом, с которыми игрок пообещал разобраться во время международной паузы.

Перерыв не только укрепил шаткий организм Суареса, но и позволил ему вникнуть в идеи Вальверде. Теперь Луис исполняет в «Барсе» нечто среднее между ролью вингера и нападающего – лучший сезон в «Ливерпуле» он тоже провел в гибридном амплуа. Уругваец грамотно делит штрафную и соперников с Паулиньо, благодаря чему снова в бомбардирском топе – с декабря Суарес поучаствовал в 20 голах «Барсы», а его вовлеченность в игру разрослась до привычных показателей (1,25 гола за матч против 0,46 осенью).

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