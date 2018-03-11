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«Барселона» объявила о договоренности по трансферу полузащитника «Гремио» Артура
Бразилец перейдет в клуб летом.
Испанская «Барселона» объявила о достигнутой договоренности по переходу бразильского полузащитника «Гремио» Артура.
21-летний футболист переедет в Испанию в июле 2018 года. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 9 миллионов евро.
- Здесь можно зарядить на чемпиона Испании. Или на аутсайдеров.
- В составе «Гремио» Артур выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
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