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«Барселона» объявила о договоренности по трансферу полузащитника «Гремио» Артура

«Барселона» объявила о договоренности по трансферу Артура
Eurosport

2 ч. назад

Бразилец перейдет в клуб летом.

Испанская «Барселона» объявила о достигнутой договоренности по переходу бразильского полузащитника «Гремио» Артура.

21-летний футболист переедет в Испанию в июле 2018 года. Сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы в размере 9 миллионов евро.

  • Здесь можно зарядить на чемпиона Испании. Или на аутсайдеров.
  • В составе «Гремио» Артур выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

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