Андре Гомиш: «Шесть месяцев в «Барселоне» все было неплохо, но потом все превратилось в ад»

Португальский полузащитник «Барселоны» Андре Гомиш признался, что недоволен свой игрой за каталонский клуб.

«Не чувствую себя хорошо на поле. Первые шесть месяцев все было довольно неплохо, но потом все изменилось. Возможно, это не правильное слово, но все превратилось в ад, потому что я начал чувствовать больше давления. Я начал чувствовать больше давления. Я не реагирую на общую атмосферу, но не на давление на меня – в такие моменты перестает идти игра», – цитирует Гомиша As.

«На тренировках я спокоен, мне комфортно с товарищами по команде. Но бывают дни, когда чувствую себя менее уверенно, и это сказывается на тренировках. Например, я переживаю в голове прошедшую игру, и это не позволяет мне двигаться вперед.

Несколько раз я не хотел покидать свой дом, опасаясь идти по улице из-за стыда. В эти моменты я ни с кем не общаюсь.Думаю о плохих вещах и что мне нужно делать. Хотя товарищи по команде очень помогают мне», – сказал потругалец.

Андре Гомиш перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2016 году за 35 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Примеры он провел на поле 13 матчей, но голами и передачами не отметился.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме