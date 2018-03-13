10Sport: Антуан Гризманн отказался продлить контракт с «Атлетико» ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн проводит последние несколько месяцев в Мадриде. Летом 26-летний француз перейдет в «Барселону», которая выплатит мадридцам отступные в 100 млн евро.

Как стало известно Le10Sport, в последние недели «Атлетико» вел переговоры о новом контракте в надежде удержать Гризманна, но получил отказ.

Предыдущий контракт с отступными в 100 млн евро был подписан Антуаном в июне 2017 года – до эпохального трансфера Неймара и взлета цен.

Гризманн забил 21 гол в 36 официальных матчах сезона-2017/18.

Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в те самые 100 млн евро.

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