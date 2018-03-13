COPE: Месси и Коутиньо за возвращение Неймара в «Барселону», Бартомеу этим крайне недоволен

Футболисты «Барселоны» с энтузиазмом восприняли новость о желании Неймара вернуться в Каталонию. Публично за возвращение бразильца высказался Иван Ракитич, которого поддержал Филиппе Коутиньо:

«Согласен с Ракитичем. Мне бы хотелось иметь в команде лучших футболистов, а Неймар – один из них. Я играю с ним за сборную Бразилии. Это настоящая привилегия», – цитирует Коутиньо AS.

За камбэк Неймара выступает и лидер каталонской команды, пятикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. Но не все так просто.

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу не одобряет эту идею. Он крайне недоволен публичными высказываниями футболистов, передает COPE. Глава «Барсы» и вице-президент Жорди Местре прежде крайне негативно высказывались о поведении Неймара во время перехода в «ПСЖ».

Заработай деньжат и сам реши, вернуть Неймара в «Барсу» или нет.

В августе Неймар переехал во Францию за 222 млн евро. Спустя несколько месяцев появились сообщения, что бразилец разочаровался в уровне Лиги 1.

В феврале Неймар получил травму и улетел на лечение в Бразилию. По слухам, он не хочет возвращаться в Париж.

В ближайшее время президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи лично полетит к Неймару, чтобы убедить его остаться.

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