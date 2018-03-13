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Серхио Бускетс: «Ситуация с Гомишом демонстрирует, что мы обычные люди, а не живем в другом мире»

Бускетс: «Ситуация с Гомишом демонстрирует, что мы обычные люди, а не живем в другом мире»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 53 мин. назад

Лидер «Барселоны» поддержал одноклубника.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал интервью одноклубника Андре Гомиша, который признался, что испытывает огромное давление из-за неудачной игры за каталонский клуб.

«Мы знали об этом, все знали, хотя это и было очень личным. Мы сделали все возможное, чтобы помочь ему. Что касается фанатов, то они должны быть более доброжелательными к Андре и не проявлять недовольство, которое мы иногда слышим на «Камп Ноу».

Я уверен, что все изменится, потому что клуб и фанаты всегда объединялись в непростые времена», – цитирует Бускетса AS.

  • Здесь можно заряжать на матчи «Барсы», «Реала» и других испанцев.
  • Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Челси» состоится 14 марта на «Камп Ноу».
  • Андре Гомиш перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2016 году за 35 миллионов евро. В Примере-2017/18 он провел 13 матчей, но голами и передачами не отметился.

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