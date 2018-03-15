«Барса» выкинула 150 миллионов на ветер. Усмана Дембеле нужно продать, пока не поздно

Недовольный гул 17 тысяч болельщиков «Барсы» на презентации Усмана Дембеле не заглушили даже раскаты клубного гимна на «Камп Ноу». Легионер за 105 миллионов евро (еще на 45 миллионов дортмундская «Боруссия» рассчитывает в виде бонусов) опозорился, набив мяч лишь два раза. Первые семь месяцев в Каталонии получились для одного из самых дорогих игроков в истории тусклыми и пустыми, словно провальная презентация до сих пор продолжается. Кажется, виноваты в этом не только две травмы.

В «Ренне», где началась карьера Дембеле, ему дали прозвище Нож – за острые проходы и такой же язык. Необычайно яркий игрок, в 20 лет взлетевший на вершину, живет исключительно по установленным им правилам и презирает всех, кто сомневается в его таланте и исключительности. Во втором тайме важной игры против «Атлетико» Эрнесто Вальверде отправил нападающего разминаться и через пять минут заметил, что француз замер у углового флажка без малейшего желания ускоряться. Когда тренер «Барсы» сделал ему замечание, француз махнул на него рукой. Усман распсиховался от невыхода на поле и отказался от командного ужина.

Дембеле – двуличный лицемер. Во время выступления за «Боруссию» он разместил в описании страницы твиттера девиз дортмундского клуба «Echte liebe» (настоящая любовь) и стер его еще во время переговоров с «Барсой». Усман никогда не скрывал, что в юности тащился от Роналду и совершенствовал финты португальца на тренировках. После переезда на «Камп Ноу» француз удалил из инстаграма записи «КР7 вне конкуренции», «Уважуха Роналду», «Криш – просто космос». Действительно, вдруг Месси обидится.

Больше всего на свете Усман любит деньги. Еще до трансфера в «Боруссию» он послал спортивного директора «Ренна» Оливье Летанга после отказа продать его в «Бенфику» и махнул на неделю к друзьям в Сенегал. Некрасиво Дембеле повел себя и через год, когда бретонцы озолотились на его продаже в Дортмунд. Сделку подготовили агенты Дембеле Марсьяль Коджа и Баду Самбаг, с которыми Усман в одностороннем порядке расстался незадолго до подписания контракта. Джентльмены до сих пор судятся с игроком по поводу компенсации. С помощью шантажа француз покинул и «Боруссию» – кажется, Усмана уже не исправить.

«Игроки должны думать о профессиональной этике и морали. Ситуации, которые произошли с Обамеянгом и Дембеле, критичны. Клубы, которые приобретают этих игроков, должны понимать, что они могут поступить с ними так же. Я бы отказался от таких трансферов», – тренер «Баварии» Юпп Хайнкес предупредил каталонцев, что на Дембеле они могут обжечься.

В «Барсе» нападающий заполучил шоколадный контракт на 20 миллионов евро в год с учетом бонусов, что в 8,3 раза больше, чем в Дортмунде. Дембеле так и не понял, что теперь нужно во столько же раз больше работать. Каталонцы выяснили у дортмундских коллег, что Усман злоупотребляет фаст-фудом, особенно обожает фалафель. Вальверде приставил к французу повара, чтобы игрок сменил вкусовые предпочтения и привык к испанской кухне – через пару дней Дембеле заявил, что его тошнит от приготовленной еды.

До перехода в каталонский клуб Усману везло – ни в «Ренне», ни в «Боруссии» травмы его не доставали. Что особенно удивительно, учитывая не только его кулинарные приоритеты, но и плохой спортивный режим. Сын сенегалки и малийца обожает танцевать – в Дортмунде он тренировался в лучших ночных клубах, и ничего не изменилось в Каталонии. Все это вместе с незнакомым тренировочным процессом и игрой с частой сменой темпа привели к разрыву сухожилия мышцы бедра в первой же игре за «Барсу» и вылету на 3,5 месяца.

Гад Дем. Форварда «Барселоны» Усмана Дембеле настигла карма

Вальверде посоветовал парню выучить испанский во время лечения, но тот отморозился – в команде он общается только с Динем и Умтити. Усман не завел друзей в раздевалке и напоминает страшно дорогого, красивого, но дикого котенка. Главную ошибку Дембеле допустил, не расположив к себе Месси. Статус Лео позволяет ему делать на поле паузы, и даже если он вдруг задремлет, никто и не пикнет.

Аргентинца страшно бесит, когда кто-то из остальных каталонцев позволяет себе не дорабатывать, как это делает Усман. В Германии Дембеле играл только на атаку, и в Испании до сих пор не перестроился. В игре против «Челси» француз помогал защите, но пока это только один удачный матч. Сайт Diario Goal сообщил, что Месси потерял терпение и не видит француза в команде.

Дембеле крут, когда на поле нет Лео, как в игре с «Малагой», но дети у аргентинца рождаются не каждый день. Француз находится под огромным давлением – пока он бузил и лечился, место в старте завоевал Коутиньо. Усман, возможно, забыл, что пришел в «Барсу» из-за отказа «Ливерпуля» продать бразильца летом. Для Усмана нет ничего хуже, чем чувствовать себя футболистом второго сорта, но так уж он устроен – игрок в последнюю очередь ищет причины неудач в себе.

25 лет назад «Камп Ноу» уже видел игрока с тараканами похожей величины – Ромарио. С той разницей, что бразильский тусовщик после очередного загула и карнавала отплачивал торсиде волшебными голами. Дембеле пока не добился в Каталонии ничего, и для этого у него осталось не так много времени с учетом слухов о летнем трансфере Гризманна. Зная характер Усмана, можно предположить, что вместо борьбы он скроется от всех проблем в Сенегале. Только там он чувствует себя звездой, все ему поклоняются, а танцевать можно до сбитых пяток.

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