Getty Images

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле: «Могу сравнить себя с Ferrari, который еще в сборке»

Дембеле: «Могу сравнить себя с Ferrari, который еще в сборке»
Eurosport

1 час назадОбновлено 45 мин. назад

Французский скромняга.

Полузащитник «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своих сильных и слабых сторонах.

«Ferrari? Пока это слишком самонадеянно. Я бы сравнил себя с Ferrari, который еще в сборке. Надеюсь, что смогу этого достичь. Я неплохой футболист, но надеюсь стать большим игроком, потому что недостаточно быть просто хорошим футболистом, чтобы играть за «Барсу».

Я часто глупо теряю мячи и стараюсь исправлять это из сезона в сезон. Если ты теряешь мяч, то на таком уровне это не прощается. Я должен исправить этот момент как можно скорее. Еще я прибавил в защите. Мне не очень нравится этим заниматься, но я стараюсь ради команды», – сказал Дембеле в интервью Sport.

  • Дембеле перешел в каталонский клуб летом 2017 года за 105 миллионов евро.
  • За «Барселону» Усман провел 12 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Испании

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Фуркад очень старался, но снова проиграл. На этот раз парням из Норвегии

01:38
Популярные видео
Кузьмину было не остановить. Перед ней преклонилась даже Домрачева
1 873 просмотров16 ч
«Торонто» и «Даллас» набомбили 10 шайб и определили победителя по буллитам
 529 просмотров20 ч
А еще вам может понравиться