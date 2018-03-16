Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле: «Могу сравнить себя с Ferrari, который еще в сборке»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своих сильных и слабых сторонах.

«Ferrari? Пока это слишком самонадеянно. Я бы сравнил себя с Ferrari, который еще в сборке. Надеюсь, что смогу этого достичь. Я неплохой футболист, но надеюсь стать большим игроком, потому что недостаточно быть просто хорошим футболистом, чтобы играть за «Барсу».

Я часто глупо теряю мячи и стараюсь исправлять это из сезона в сезон. Если ты теряешь мяч, то на таком уровне это не прощается. Я должен исправить этот момент как можно скорее. Еще я прибавил в защите. Мне не очень нравится этим заниматься, но я стараюсь ради команды», – сказал Дембеле в интервью Sport.

Дембеле перешел в каталонский клуб летом 2017 года за 105 миллионов евро.

За «Барселону» Усман провел 12 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.

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