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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле: «Могу сравнить себя с Ferrari, который еще в сборке»
Французский скромняга.
Полузащитник «Барселоны» и сборной Франции Усман Дембеле рассказал о своих сильных и слабых сторонах.
«Ferrari? Пока это слишком самонадеянно. Я бы сравнил себя с Ferrari, который еще в сборке. Надеюсь, что смогу этого достичь. Я неплохой футболист, но надеюсь стать большим игроком, потому что недостаточно быть просто хорошим футболистом, чтобы играть за «Барсу».
Я часто глупо теряю мячи и стараюсь исправлять это из сезона в сезон. Если ты теряешь мяч, то на таком уровне это не прощается. Я должен исправить этот момент как можно скорее. Еще я прибавил в защите. Мне не очень нравится этим заниматься, но я стараюсь ради команды», – сказал Дембеле в интервью Sport.
- Дембеле перешел в каталонский клуб летом 2017 года за 105 миллионов евро.
- За «Барселону» Усман провел 12 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.
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