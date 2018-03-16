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Каземиро: «Двери Мадрида всегда открыты для Неймара»

Каземиро: «Двери Мадрида всегда открыты для Неймара»
Eurosport

45 мин. назад

Бразильский опорник зазывает партнера по сборной в испанский суперклуб.

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» поделился мнением о возможном переходе нападающего Неймара из «ПСЖ» в стан «сливочных».

«Неймар и Коутиньо всегда были игроками, которые выделялись еще юниорами и выделяются сейчас. Есть ли шанс увидеть его в Мадриде? Не думаю. Он всегда говорил, что чувствует себя комфортно в Париже. Но, конечно, я бы хотел видеть его в «Реале» – это лучший клуб мира. Двери Мадрида всегда открыты для него», – заявил Каземиро в интервью cope.es.

Каземиро отметил, что Неймар найдет общий язык с главной звездой «Реала» Криштиану Роналду: «Это будет отличный тандем, тем более они оба очень спокойные по характеру».

  • Ранее сообщалось, что Неймар хочет оформить переход из «ПСЖ» в «Реал» до старта ЧМ-2018.
  • Неймар перешел из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

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