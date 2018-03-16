Месси научился даже бить штрафные. Роналду потерял последний аргумент

Перед рождением третьего сына Месси покорил мегакрутую ачивку – Лео забил со штрафных в трех матчах подряд. Достижение уникально для любого игрока, но только не для гения. В январе 2016 года Месси сделал ровно то же самое – аргентинец казнил дальними ударами «Атлетик», «Вильярреал» и еще раз «Атлетик».

В этом году Месси торпедировал скилл с такой же скоростью, с какой Россия запустила ракету на великой презентации. После зимней паузы Лео вкрутил пять голов со штрафных – на это ему понадобилось всего 33 попытки в сезоне. Реализация аргентинца сейчас составляет 15%, средняя для игроков из пятерки топовых лиг – в районе 6%.

В общей сложности Месси ввинтил 33 банки со штрафных за «Барсу», еще шесть – за сборную. 26 из них аргентинец положил в отрезок с 2012 по 2018 год – то есть, почти 80% от общего числа за карьеру. С сезона-2015/16 Лео вписал в статистику 17 голов – за два с половиной года никто не забивал со штрафных чаще Месси.

Самое удивительное, что Лео почти не учили штрафным в «Ла Масии». Тренеры молодежных команд «Барсы» позволяли игрокам оставаться после занятий и отрабатывать удары, но на этом практика для Месси ограничивалась. Клуб отдавал приоритет игре в пас и развитому пониманию футбола – упор на стандарты никто не делал.

«Когда Месси пришел в «Барсу», он иначе исполнял штрафные – мы никак к этому не причастны. Он усвоил навык в одиночку – благодаря практике и опыту», – объяснял бывший начальник «Ла Масии» Альберт Бенегес.

Эрнесто Вальверде тоже связывает прогресс Лео с постоянной практикой. По словам коуча, Месси отрабатывает штрафные чуть ли не на каждой тренировке: «Постоянно тренируется, постоянно забивает». Заразить же Месси любовью к дальним ударам помог Диего Марадона.

Перед товарищеским матчем с Францией в феврале 2009 года тренеру сборной Аргентины не понравилось, что Лео смазал три штрафных подряд и с угрюмым видом побрел в раздевалку «Велодрома», даже не попытавшись исправиться. Марадона остановил лидера, попросил вернуться и дал ценный совет.

«Малыш Лео, вернись обратно. Давай попробуем снова. Поставь мяч сюда, а теперь внимательно слушай. Когда бьешь, не убирай ногу от мяча слишком быстро. Он просто не поймет, куда ты хочешь его запустить», – пересказывал диалог помощник Марадоны Фернандо Синьорини.

Совет Марадоны, опыт, практика и сама возможность чаще исполнять штрафные (Роналдиньо не подпускал протеже к ударам) сформировали рабочий рецепт. Природная техника Лео добавила к нему еще одно важное качество – Месси забивает со штрафных разными способами. Против «Лас-Пальмаса» аргентинец закрутил мяч в левую сторону, против «Атлетико» – в правую, а «Жироне» закатил ударом под стенкой.

Ведущий статистик по испанскому футболу Сантьяго Сегурола называет гол Роберто Карлоса Франции лучшим штрафным в истории игры. Но оригинальность и диапазон ударов Месси вызывает восхищение даже у него.

«Месси способен забить из любой позиции, у него есть для этого все инструменты, – рассуждает Сегурало. – Он забивает благодаря силе, хитрости, технике. Он творчески подходит к делу и забивает даже из тех позиций, откуда, казалось бы, могут забить только правши».

По иронии судьбы, подъем Месси совпал со спадом его главного конкурента. Роналду по-прежнему лидирует по голам со штрафных в Лиге чемпионов (12), а Месси обгоняет на 22 мяча (61 против 39). Проблема в том, что это больше не фирменная черта Криша – с 2015 года на его счету всего три банки.

В дебютном сезоне за «Реал» реализация штрафных Роналду составляла 13,33%, по итогам прошлого она опустилась до 7,14%. Если включать вообще все удары издали (не только со штрафного, но и с игры), то разница между игрокам выставит Криша в еще менее выгодном свете. Месси реализует 16,32% ударов с дистанции, Роналду – только 4,71%.

Тактика Зидана дает меньше шансов заработать опасный штрафной («Реал» бомбит фланги, а не опорную зону соперника), но упадок Криша это не объясняет. Роналду набил приличную стату за счет попыток (876 ударов издали против 521 у Месси на конец февраля), а пиковые показатели выдавал в период между уходом из «Юнайтед» и трансфером в «Реал». Даже символично, что последний гол за «МЮ» и первые два за «Мадрид» в ЛЧ Криштиану забил именно со штрафного.

Новый скилл Месси не сделал его полностью идеальным: Лео по-прежнему плохо бьет с пенальти (реализация чуть выше 50%), но статус лучшего исполнителя штрафных он определенно отобрал. Развитие Лео пугает хотя бы с учетом возраста. В этом сезоне аргентинец добился рекордных показателей по ударам, обводкам и ключевым пасам. Прогресс в компоненте, который долго был фишкой Роналду, – еще один приятный бонус.

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